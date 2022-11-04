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Неоднократно судимому самарцу предъявлено обвинение в убийстве 30-летней женщины

4 ноября 2022 22:21
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2 ноября возле одного из домов по улице 22 Партсъезда, было обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Сотрудниками Советского межрайонного следственного отдела продолжается расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя (1989 года рождения), обвиняемого в совершении убийства.

2 ноября в утреннее время возле одного из домов по улице 22 Партсъезда было обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения в области груди. В кратчайшие сроки сотрудниками ГУ МВД СО по подозрению в совершении преступления был задержан ранее неоднократно судимый мужчина.

В ходе допроса и проверки показаний на месте мужчина частично признал вину, пояснив, что в ходе ссоры нанес девушке удар ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшая от полученной травмы скончалась на месте.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

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