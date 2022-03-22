Навальный осужден на девять лет колонии по делу о мошенничестве и оскорблении суда

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Лефортовский суд Москвы во вторник приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима, признав его виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи, передает корреспондент ТАСС.

"Окончательно назначить Навальному наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей", - огласила приговор судья Маргарита Котова. Суд назначил ему также один год ограничения свободы после освобождения из колонии.

Наказание Навальному было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана. Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

"Суд приходит к выводу, что показания свидетелей стороны обвинения и потерпевших являются последовательными, непротиворечивыми и соответствующими материалам дела", - сказала судья. В свою очередь показания свидетелей защиты судом были расценены критически, а отрицание Навальным вины является, по мнению суда, способом защиты от обвинений. "В связи с этим суд не может согласиться с позицией Навального и его защиты о невиновности", - отметила судья.

Защита обжалует обвинительный приговор Навальному. "Мы настаиваем на невиновности Навального и обжалуем в апелляционной инстанции вынесенный сегодня обвинительный приговор", - сказала адвокат Ольга Михайлова.

"Наказание в виде 9 лет колонии назначено по совокупности всех приговоров, в том числе по дело о мошенничестве с "Ив Роше", - пояснила адвокат.

Фото: ТАСС