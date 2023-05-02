Мошенничество: в Самаре окончено расследование уголовного дела в отношении руководителей строительной организации

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Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении двух руководителей строительной организации – обвиняемых по статье «Мошенничество».

Как установили следователи, обвиняемые должны были возвести и сдать в эксплуатацию многоквартирный жилой комплекс на 18 км Московского шоссе в Кировском районе Самары.

По версии следствия, на протяжении 2007 по начало 2019 гг. обвиняемые привлекли денежные средства граждан и организаций по договорам участия в долевом строительстве двух многоквартирных домов в г. Самара. Взятые на себя обязательства застройщик не выполнил, строительство домов не завершил, жилые объекты в эксплуатацию не ввел.

В результате противоправной деятельности злоумышленников были нарушены права по приобретению жилья более 450 граждан.

В настоящее время уголовное дело планируется к направлению в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО