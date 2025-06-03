Игру «Мир танков» запретили в России

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Таганский суд Москвы признал экстремистской компанию «Леста Игры». Она владеет играми «Мир Танков» (World of Tanks), «Мир Кораблей» (World of Warships) и Tanks Blitz.

Сегодняшнее решение суда фактически запрещает распространение этих игр в России.

Активы «Леста Игры» будут обращены в доход государства. Они были арестованы в апреле 2025 года.

«Леста Игры» отделилась от международной Wargaming в 2022 году.

Генпрокуратура считала, что компания по-прежнему связана с Wargaming, которая публично поддерживала ВСУ. Представители «Леста Игры» отрицали все обвинения и заявляли, что не нарушали законы.

Илья Сидоров phones.ru