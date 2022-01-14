Хищения на ТОАЗе закончились только после смены руководства завода

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В конце ноября произошло, пожалуй, одно из важнейших событий во всей постсоветской истории ПАО «Тольяттиазот» – на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о прекращении полномочий управляющей компании АО Корпорация «Тольяттиазот» и совета директоров, подконтрольных основному владельцу предприятия Сергею Махлаю и его сообщникам, осужденным за мошенничество в особо крупном размере и скрывающихся за рубежом. Даже после приговора мошенники продолжили изобретать новые и новые каналы вывода прибыли, и лишь после смены руководства масштабные аферы были пресечены.

Как сообщает сайт tltpravda.ru, главным «изобретением» Махлаев была схема трансфертного ценообразования, проработавшая не один десяток лет. ТоАЗ продавал всю свою экспортную продукцию аффилированному со своими владельцами швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, принадлежащему партнеру Махлая Эндрю Циви, который уже перепродавал ее по рыночным ценам. Эта часть прибыли не поступала на завод, с нее не платились налоги в России (только за 2008-2011 год подтвержденная всеми судебными инстанциями сумма недоплаченных налогов составила 2,5 млрд руб.). Махлай, Циви и еще трое их сообщников в июле 2019 года были заочно осуждены Комсомольским райсудом Тольятти и приговорены к 8,5-9 годам лишения свободы. По решению суда они должны также выплатить компенсации пострадавшим от мошенничества – 77,3 млрд руб. непосредственно ТоАЗу и еще 10,3 млрд руб. – АО «ОХК «Уралхим», миноритарному акционеру

Здесь важно отметить, что данное уголовное дело касалось периода с 2008-го по 2011 г. В данный момент близко к завершению расследование аналогичного уголовного дела, касающегося 2012-2013 годов. Уже заявлен и гражданский иск на компенсацию ущерба в 53 млрд руб. Таким образом, с 2008-го по 2013 г. за счет хищений экспортной продукции с завода было выведено не менее 141 млрд руб.

Но даже когда канал с воровством экспортных поставок был раскрыт правоохранительными органами, хищения не прекратились. Начали набирать обороты альтернативные каналы, разработанные с помощью больших специалистов в области корпоративных афер – Дмитрия Межеедова и его заместителей Виктора Казачкова и Андрея Бобкова.

Межеедов пришел на завод в качестве специалиста по корпоративному управлению, однако в истории предприятия остался как главный архитектор хитрых махинаций. Когда аферы окончательно превратились в приоритет руководства ТоАЗа, Межеедов сел в кресло генерального директора ТоАЗа с официальной зарплатой в 72 млн руб. в год. С надбавкой за «работу» в совете директоров выходило и вовсе 400 млн руб. Но даже этого Межеедову было мало. За время работы на ТоАЗе он разработал множество схем воровства заводских средств. Например, с 2016 г. ТоАЗ вдруг взял на себя оплату услуг фрахта, чем раньше не занимался. Это заставило ТоАЗ платить около $60 млн в год иностранным компаниям за содержание судов, которыми завод не владел.

Другой важный канал – фиктивные договора на строительство и ремонты. ТоАЗ – гигантский опасный производственный объект, и на нем всегда есть, что построить и отремонтировать. Но для Межеедова и его подручных это было своего рода «окно возможностей». Они быстро поняли, что можно давать авансы в 70% подставным фирмам типа ООО «МСА-строй», ООО «Родничок» и ООО «Интеркон» без всяких документов, и чаще всего без проведения каких-либо работ. Таким образом деньги выводились в офшоры Махлая и Циви. Так с завода ежегодно пропадали не менее $50 млн. Межеедов не забывал и о себе, требуя с фиктивных подрядчиков откаты в 10%. За счет этого его годовой доход достигал 800 млн руб., а скорее всего, гораздо больше.

Особняком стоял проект реконструкции систем водоочистки и водоподготовки на ТоАЗе, который был передан прикормленной турецкой компании Tarsu, якобы обладающей передовой американской технологией водоочистки от компании General Electric. За свои услуги фирма получала 30-40 млн евро в течение пяти лет. Вот только Tarsu – обычная строительная компания, занимающаяся строительством жилых домов и ничего не понимающая в химических предприятиях и их системах водоочистки. И уж конечно не обладающая никакими лицензиями от General Electric. Заплаченные за проект деньги просто отмывались в турецких банках и отправлялись Махлаю.

Отметился Межеедов и в совете директоров, где вместе с другими членами одобрял сделки, явно идущие во вред ТоАЗу (но не Махлаю). Яркий пример – одобрение серии сделок по переуступке права требования задолженности ООО «Техник-парк» у принадлежащего Махлаю Тольяттихимбанка на более чем 737 млн руб. Межеедов, финдиректор Николай Неплюев и председатель совета директоров Петр Орджоникидзе, одобрившие сделки, прекрасно знали о неплатежеспособности должника и, соответственно, об ущербе, который понесет ТоАЗ, но это их не остановило. Теперь против уже бывших членов СД подан иск с требованием вернуть ТоАЗу 737 млн руб. Имущество ответчиков арестовано судом в качестве обеспечительной меры.

Махлай считал деятельность Межеедова настолько важной, что в 2019 году назначил его гендиректором ТоАЗа. Но в 2021 году после обысков дома и в офисе в связи с расследованием коррупционных эпизодов Межеедов спешно ушел в отставку со своего поста. О характере его работы во главе ТоАЗа можно судить по задачам, которые ставил ему Махлай на 2021 г. От гендиректора требовалось вывести 21,7 млрд руб. под видом «инвестпрограммы», но он успел вывести 16 млрд, а затем сбежал. На тот момент актами о выполненных работах было закрыто лишь около 2 млрд руб.

Не менее важным членом верхушки махлаевской группировки был Александр Попов, экс-председатель принадлежащего Махлаю Тольяттихимбанка. Через банк Попов управлял разветвленной сетью международных офшоров, участвовавших в перекачке тоазовских средств по офшорам разных юрисдикций, принадлежащим бенефициарам ТоАЗа. В сфере его ответственности также находилось отмывание и обналичивание денег, а также обеспечение коррупционного прикрытия, поскольку деньги на взятки брались из тех же выведенных с ТоАЗа средств. На этом Попов в итоге и погорел. По поручению Махлая он пытался передать судьям Верховного суда РФ $2 млн за отмену решения о доначислении налогов. В июне прошлого года Попов был приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. Интересно, что в период нахождения Попова в СИЗО другие подручные Махлая изъяли из заводских средств еще $10 млн на его выкуп. Но операция потерпела крах, а деньги пропали в неизвестном направлении.

Еще один видный топ-менеджер из «махлаевских» – Владимир Чабров. Он руководил ООО «Томет», созданным когда-то на базе незаконно выведенных из ТоАЗа активов и принадлежащий контролируемому Циви гонконгскому офшору Triumph Development Limited. Когда осужденных по делу о мошенничестве обязали выплатить компенсацию потерпевшим в 87 млрд руб. («Томет» был в числе солидарных ответчиков), они решили избежать выплат, а заодно и перепрятать активы «Томета», намеренно доведя его до банкротства. Тут-то и настал «час славы» Чаброва, который начал методично нагружать фирму долгами. Один из его методов в целом был похож на то, что делал СД ТоАЗа – от имени «Томета» выступал гарантом по кредитам Тольяттихимбанка, выданным неплатежеспособным компаниям. Кроме того, Чабров закупал вагоны-цистерны для перевозки метанола по вдвое завышенным ценам, а разницу выводил в офшоры Махлаю и себе. Это послужило основанием для возбуждения трех уголовных дел против Чаброва. В совокупности Чабров нанес «Томету» ущерб на сумму свыше 1,9 миллиарда рублей. Но все усилия Чаброва оказались тщетны: суд не позволил обанкротить «Томет» по сценарию Махлая и вместо этого ввел на предприятии сначала процедуру наблюдения, а затем и конкурсного производства. Полномочия Чаброва были прекращены судом в марте 2021 года, а его имущество впоследствии было арестовано в качестве обеспечительной меры.

Еще один видный специалист по хищениям из обоймы Махлая – бывший замгендиректора по безопасности Андрей Бобков. С помощью прикормленного ЧОПа «Алмаз» он организовал гигантскую схему вывоза с территории ТоАЗа неучтенной продукции, запчастей, оборудования и других ТМЦ. Конкретные масштабы этих хищений все еще уточняются правоохранительными органами, но пока о них можно судить по тому, что грузовики с ворованным имуществом Бобков отправлял сотнями. Служебное положение также позволяло Бобкову втягивать в преступную деятельность других руководителей ТоАЗа путем шантажа, обмана или угроз. Так, например, он проник в сферу закупок и тендеров, где следил за тем, чтобы «нужные» (подставные) компании выигрывали, а остальные просто отсеивались. Накануне судьбоносного собрания акционеров, на котором ставленникам Махлая указали на дверь, Бобков был арестован по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Для прикрытия всей этой деятельности и отмазки владельцев ТоАЗа нанимались дорогостоящие адвокаты и организовывались заказные PR-кампании по давлению на власти и правоохранительные органы через СМИ. На это ежегодно тратились десятки миллионов долларов из прибыли ТоАЗа. Но ничего из этого не помогло, в августе 2021 года Махлай был признан банкротом, а все его имущество арестовано. Махлаю был назначен финансовый управляющий Олег Егерев. Утратив контроль над руководящими органами ТоАЗа, Махлай тут же лишился возможности проворачивать свои аферы и выводить заводские деньги за границу.

Пока точная сумма хищений уточняется, но совершенно понятно, что речь идет о сотнях миллионов долларов в год.

Вне всяких сомнений, это новая страница в истории некогда прославленного химкомбината. Огромная заслуга в этом принадлежит правоохранительным органам и судам. В ходе расследования многочисленных связанных с Махлаем и его ОПС дел, они проявили профессионализм и намерение непримиримо бороться против организованной международной преступной группой в лице Махлаев и их соучастников. Этот успех будет иметь огромное значение как для самого ТоАЗа и его трудового коллектива, так и для всей Самарской области.

Алексей Напылов