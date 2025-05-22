Госдума приняла закон о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, вводящий штрафы за продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Документ предусматривает штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц, от 300 тыс. до 500 тыс. руб. для юрлиц.

Закон о запрете на продажу несовершеннолетним тонизирующих напитков был принят в августе 2024 года, а вступил в силу с 1 марта 2025-го. Продавцы получили право требовать у покупателей предъявить документы — по аналогии с алкогольными напитками и табачной продукцией. Закон также запрещает реализацию безалкогольных тонизирующих напитков объемом более 500 мл.

В декабре 2024 года группа депутатов, в числе которых Нина Останина (КПРФ), Василий Пискарев и Максим Топилин (оба — ЕР), внесли на рассмотрение в Госдуму поправки, вводящие административные штрафы за нарушение запрета. Проект дополнил КоАП новой статьей 14.1б1. До этого ответственность за продажу энергетиков детям не была установлена.

В пояснительной записке авторы указывали, что молодые люди «без каких-либо ограничений» покупают энергетики и потребляют их «в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью». Кроме того, постоянное потребление энергетиков может вызвать обострение нервных и психических заболеваний, считают авторы инициативы, пишет Коммерсантъ.