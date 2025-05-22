Госдума приняла закон о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям

Я нашел ошибку
Главные новости:
Продолжается прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Швея».
В июне в Самарской области выберут лучшую швею
В Самаре это будет уже седьмая библиотека, отвечающая всем современным требованиям.
В Самаре будет модернизирована ещё одна библиотека, отвечающая всем современным требованиям
В Национальном центре «Россия» состоялось IV заседание Всероссийского родительского комитета, четырьмя рабочими группами которого руководят участники конкурса «Это у нас семейное».
Победители конкурса «Это у нас семейное» внедряют лучшие родительские практики по всей стране
Которые следят за соблюдением правил и фиксируют нарушения.
На памятниках природы Самарской области начали работу координаторы режима охраны
Центр оснащен около 50 единицами нового оборудования, в том числе предназначенного для обработки трофических язв, оценки кровообращения нижних конечностей, определения температурной чувствительности кожи и др.
В Новокуйбышевской больнице работает Межрайонный эндокринологический центр для пациентов с сахарным диабетом
При этом по динамике реализации проектов ГЧП регион обошел столицу страны, заняв 2 место. 
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов России по уровню развития ГЧП
Завершился первый соревновательный день спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада».
Спортсмены Самарской области завоевали первые медали на «Туриаде»
ЗаБег.РФ охватывает 89 городов в 20 странах мира.
Самый масштабный полумарафон с синхронным стартом ЗаБег.РФ - уже послезавтра
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.75
-0.56
EUR 91.3
1.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Госдума приняла закон о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям

22 мая 2025 13:56
108
Госдума приняла закон о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, вводящий штрафы за продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Документ предусматривает штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц, от 300 тыс. до 500 тыс. руб. для юрлиц.

Закон о запрете на продажу несовершеннолетним тонизирующих напитков был принят в августе 2024 года, а вступил в силу с 1 марта 2025-го. Продавцы получили право требовать у покупателей предъявить документы — по аналогии с алкогольными напитками и табачной продукцией. Закон также запрещает реализацию безалкогольных тонизирующих напитков объемом более 500 мл.

В декабре 2024 года группа депутатов, в числе которых Нина Останина (КПРФ), Василий Пискарев и Максим Топилин (оба — ЕР), внесли на рассмотрение в Госдуму поправки, вводящие административные штрафы за нарушение запрета. Проект дополнил КоАП новой статьей 14.1б1. До этого ответственность за продажу энергетиков детям не была установлена.

В пояснительной записке авторы указывали, что молодые люди «без каких-либо ограничений» покупают энергетики и потребляют их «в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью». Кроме того, постоянное потребление энергетиков может вызвать обострение нервных и психических заболеваний, считают авторы инициативы, пишет Коммерсантъ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
22 мая 2025  12:34
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
134
В сердце России стартовала регистрация на молодёжный форум ПФО «иВолга»! 
22 мая 2025  09:09
Стартовала регистрация на молодёжный форум ПФО «иВолга»! 
167
Состоялось V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».
21 мая 2025  15:27
Самарская область будет развивать взаимодействие с Китаем: подписано соглашение между Правительством региона и Народным Правительством провинции Цзянси КНР
1039
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
21 мая 2025  14:00
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
392
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
21 мая 2025  13:06
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
430
Весь список