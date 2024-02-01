Госдума приняла закон о праве региональных властей запрещать «наливайки» в многоквартирных домах

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Государственная дума (ГД) РФ приняла закон, позволяющий регионам регулировать продажу алкогольной продукции в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Об этом 1 февраля сообщили на сайте ГД, пишут "Известия".

Один из соавторов законопроекта, депутат ГД и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин прокомментировал «Известиям» новые нормы. По его словам, закон о «наливайках» является ответом на запрос общества, поскольку Госдума регулярно получала обращения жителей домов, «уставших от такого соседства».

Теперь под запрет попадут слабоалкогольные напитки, в числе которых пиво, сидр, пуаре и медовуха. Их будет разрешено продавать только в ресторанах и кафе, «которые действительно ими являются».