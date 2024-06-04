Главу "Империи сильнейших ведьм" задержали по подозрению в мошенничестве и экстремизме

128

Руководителя оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову задержали по подозрению в мошенничестве и экстремизме, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что женщину задержали в ее доме в Подмосковье. По предварительной информации, члены организации предоставляли клиентам псевдорелигиозные услуги.

Как уточнили в подмосковном управлении Следственного комитета, женщину подозревают в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

"Установлено, что с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви", — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, задержанная публиковала в Сети видео, "в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих". По месту жительства в подмосковной Ивантеевке у Суликовой изъяли литературу и другие предметы, имеющие значение для следствия. Планируется назначение лингвистической и компьютерно-технической экспертизы. Сейчас с подозреваемой работают следователи.

Фото: .freepik.com