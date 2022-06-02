Главный бухгалтер «Самарского бизнес инкубатора» обвиняется в мошенничестве

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Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера МКУ «Самарский бизнес инкубатор», обвиняемой по статье "Мошенничество с использованием служебного положения".

"Обвиняемая, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила местную жительницу на должность бухгалтера учреждения. Фактически женщина трудовую деятельность не осуществляла. При этом, заработная плата, начисляемая последней, передавалась обвиняемой как путем перечисления на банковскую карту, находившуюся в ее распоряжении, так и наличными денежными средствами. В результате указанных противоправных действий, МКУ «Самарский бизнес инкубатор» был причинен ущерб на общую сумму более 553 тысяч рублей, которыми обвиняемая распорядилась по своему усмотрению", - сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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