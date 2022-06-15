Глава Отрадного признан виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности

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Установлено, что осужденный, действуя вопреки интересам службы, утвердил ряд постановлений, которыми распределил тепловые нагрузки в схеме теплоснабжения в пользу одной из организаций города, тем самым создав дискриминационные условия для осуществления деятельности обществом с ограниченной ответственностью на товарном рынке теплоснабжения в границах тепловых сетей Отрадного.

"Согласно утвержденным нормативно-правовым актам, тепловая нагрузка подключенных абонентов была уменьшена за счет перевода жилых домов и объектов социальной сферы на отопление конкурирующей организацией. При этом, представители общества с ограниченной ответственностью, чьи интересы пострадали, неоднократно обращались в администрацию с заявлением о невозможности производить тепловую энергию только для промышленных потребителей в связи с техническими особенностями котельной. Данное заявление было оставлено без рассмотрения", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Самарской области неоднократно выдавались предупреждения в адрес главы города о необходимости прекращения указанных действий. Однако, каких-либо мер по восстановлению нарушенных прав и законных интересов организации предпринято не было.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тысяч рублей и лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: СУ СКР СО