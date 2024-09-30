Глава СК РФ дал указание возбудить уголовное дело. из-за стрельбы в самарского активиста - ветерана СВО

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Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело.



По предварительным данным, в сентябре 2024 года мужчина поджидал общественника, ветерана СВО, возле многоэтажки в Самаре. После того как потерпевший приблизился, злоумышленник напал на него, выстрелив из травматического пистолета.



Председатель СКР дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области Максиму Козлову возбудить уголовное дело и доложить о результатах всего расследования.

Источник: СОВА