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Двое самарцев попали в больницу после  конфликта с неизвестными

2 марта 2023 20:36
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Возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

22 февраля в отдел полиции по Кировскому району Самары поступили сообщения из лечебного учреждения о доставлении двух местных жителей, 1981 и 1976 годов рождения. После осмотра медицинскими работниками мужчинам назначено амбулаторное лечение.

Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также на предполагаемое место происшествия были направлены следственно-оперативные группы.

Пострадавшие пояснили, что травмы получили возле одного из домов, расположенных на Волжском шоссе, во время конфликта с неизвестными.
Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, установили и опросили 5 участников и 3 очевидцев произошедшего, изъяли и изучили медицинские документы.

Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, к нему причастных, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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