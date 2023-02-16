Дума приняла закон о недопустимости использования иностранных слов, которым есть русские аналоги

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Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, ограничивающий употребление иностранных слов в случаях, когда русский язык используется как государственный, сообщается на сайте Думы, передает РБК.



По закону использовать русский язык в качестве государственного в своей работе обязаны органы власти и чиновники, также русский язык является обязательным для делопроизводства в организациях любых форм собственности. Исключение будет сделано для слов, которые «не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях».



Список нормативных словарей будет утверждать правительство на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.



Закон, принятый Госдумой в третьем чтении, вносит поправки в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации». В частности, в нем будет сказано, что государственным языком России русский является «как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».



Помимо иностранных слов, запрещается при использовании русского языка как государственного использовать слова и выражения, «не соответствующие нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани)». Запретят использовать иностранные слова «при оформлении адресов отправителей и получателей телеграмм и почтовых отправлений», пересылаемых по России, а также при почтовых переводах денежных средств.



Закон вступит в силу в день его официального опубликования.

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