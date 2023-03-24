Доцент Тольяттинского государственного университета подозревается в получении взятки от студентов

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Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении доцента университета, подозреваемой в получении взятки.

В период с декабря 2020 года по декабрь 2022 года подозреваемая получила через посредника от студентов деньги путем электронных переводов "за совершение незаконных действий в получении зачетов и экзаменов по академическому плану и закрытии академических задолженностей, без фактического прохождения установленных процедур сдачи зачетов и экзаменов, предусмотренных программой учебного учреждения", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО