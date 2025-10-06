Доследственная проверка в Чапаевске: по информации о том, что многодетная мать не занимается воспитанием своих детей

177

В социальных медиа размещена информация о том, что в городе Чапаевске многодетная мать не занимается воспитанием своих детей и не осуществляет за ними должный уход. Отмечается, что старшие дети регулярно сбегали из дома, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



По поручению руководителя СУ СКР СО Павла Олейника по данному факту территориальным следственным отделом организована доследственная проверка. Следователям СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.