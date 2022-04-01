Должностные лица департамента лесхоза СО и ГКУ «Самарские лесничества» ответят перед судом за получение взятки

169

Должностные лица департамента лесного хозяйства Самарской области и ГКУ «Самарские лесничества», обвиняемые в получении незаконного денежного вознаграждения, предстанут перед судом.

Они обвиняются в "получении взятки группой лиц по предварительному сговору".

"По версии следствия, в октябре 2021 года между Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и одним из обществ с ограниченной ответственностью региона был заключен договор купли-продажи. Предметом соглашения являлась древесина, полученная после изъятия земельных участков для государственных нужд, в связи с обеспечением строительства обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Согласно условиям договора на покупателя возложена обязанность по вывозу приобретенной древесины в течение 30 дней после заключения соглашения, в противном случае ему было необходимо выплачивать продавцу неустойку за каждый день просрочки", - сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

Руководитель организации – покупателя, осознавая, что вывезти товара в установленные сроки не сможет, обратился к знакомому лесничему «Самарского лесничества» с предложением передачи взятки в размере 100 тысяч рублей. Взятка предназначалось за не составление акта обследования земельного участка, на котором складировалась древесина и расчета неустойки. Последний ответил согласием и предложил второму обвиняемому часть указанных денежных средств в размере 50 тысяч рублей за оказание содействия в решении данного вопроса.

В декабре 2021 года после получения денег обвиняемые были задержаны.

Уголовное дело в ближайшее время направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay