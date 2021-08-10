Директор, повар и официант вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер задержаны по делу об отравлении детей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Российская прокуратура ведет свою историю с 12 января 1722 года: такая дата обозначена в Указе об учреждении ведомства, на котором стоит подпись Петра Великого.
Виктор Кудряшов провел заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 300-летия прокуратуры России
Компания «ИСП» специализируется на создании инновационных модулей пожаротушения.
Резидент «Жигулевской долины» – компания «ИСП» вышла на Европейский рынок 
В прокуратуре Самары состоялось рабочее совещание.
Детские площадки, расположенные на сетях водоснабжения и водоотведения, небезопасны
Дополнительные расходы составили 29,4 млрд руб., или порядка 0,6–0,7% всех ожидаемых трат населения в августе.
СберИндекс: выплаты на школьников стимулировали потребительский спрос
В связи с перевооружением теплотрассы.
В районе пересечения улиц Полевой и Молодогвардейской в Самаре ограничат движение транспорта
Противоядия против него не существует до сих пор.
В сочинском парке "Дендрарий" созрели смертельно опасные плоды тунга Форда
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается гроза, с усилением ветра до 20 м/с
В номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах».
Виктория Лесина из Самарской области стала победителем конкурса «Моя страна – моя Россия»
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.6
0.09
EUR 86.36
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники УФСИН СО приняли участие во встрече с летчиком-космонавтом Валентиной Терешковой
В Чапаевске открывается интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Донорскую кровь для больных COVID-19 сдадут 120 работников АО «Авиаагрегат»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Директор, повар и официант вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер задержаны по делу об отравлении детей

10 августа 2021 15:32
171
Следствие в ближайшее время предъявит задержанным обвинение и выйдет в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

Следователи задержали директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер в рамках расследования уголовного дела о пищевом отравлении 91 ребенка, сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ задержаны директор вагона-ресторана пассажирского поезда Мурманск - Адлер, повар и официант. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей") и ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей")", - сообщила Марковская.

Следствие считает, что повар и официант вагона-ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не сообщили об этом своему работодателю, проигнорировали санитарные нормы, правила, и гигиенические нормативы. Это привело к распространению массового заболевания детей.

В свою очередь директор вагона-ресторана не обеспечила соблюдение на предприятии санитарных норм в соответствии с общими положениями и спецификой деятельности, а также не организовала медобследование работников и пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья персонала.

Следствие в ближайшее время предъявит задержанным обвинение и выйдет в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

Теги: отравление детей поезд следствие

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Директор и работники вагона-ресторана поезда "Мурманск-Адлер" задержаны из-за отравления детей
10 августа 2021, 10:59
Директор и работники вагона-ресторана поезда "Мурманск-Адлер" задержаны из-за отравления детей
По данным оперштаба Краснодарского края, утром 9 августа был госпитализирован 91 ребенок. Происшествия
274
Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.
09 августа 2021, 15:28
У поставщиков продуктов в поезд Мурманск – Адлер, где отравился 91 ребенок, провели обыски 
Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. Происшествия
595
Россиян среди погибших и пострадавших при столкновении поездов в Чехии нет.
04 августа 2021, 13:54
Россиян среди погибших и пострадавших при столкновении поездов в Чехии нет
В результате столкновения двух поездов погибли два человека, более 30 пострадали. Происшествия
780
В центре внимания
Дмитрий Азаров проверил подготовку нового Дворца спорта в Самаре к официальному открытию
10 августа 2021  13:53
Дмитрий Азаров проверил подготовку нового Дворца спорта в Самаре к официальному открытию
233
21 человек стал жертвой коронавируса в Самарской области
10 августа 2021  13:44
21 человек стал жертвой коронавируса в Самарской области
223
Николай Ренц: Исполнение плана вакцинации составляет лишь 58%
10 августа 2021  12:58
Николай Ренц: Исполнение плана вакцинации составляет лишь 58%
219
Представили нового руководителя СУ СКР по Самарской области
10 августа 2021  12:25
Представили нового руководителя СУ СКР по Самарской области
241
Работы на водоводах на ул. Ново-Садовой: ряду домов временно отключат воду
10 августа 2021  11:48
Работы на водоводах на ул. Ново-Садовой: ряду домов временно отключат воду
567
Весь список