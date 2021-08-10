Директор, повар и официант вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер задержаны по делу об отравлении детей

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Следователи задержали директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер в рамках расследования уголовного дела о пищевом отравлении 91 ребенка, сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ задержаны директор вагона-ресторана пассажирского поезда Мурманск - Адлер, повар и официант. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей") и ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей")", - сообщила Марковская.

Следствие считает, что повар и официант вагона-ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не сообщили об этом своему работодателю, проигнорировали санитарные нормы, правила, и гигиенические нормативы. Это привело к распространению массового заболевания детей.

В свою очередь директор вагона-ресторана не обеспечила соблюдение на предприятии санитарных норм в соответствии с общими положениями и спецификой деятельности, а также не организовала медобследование работников и пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья персонала.

Следствие в ближайшее время предъявит задержанным обвинение и выйдет в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.