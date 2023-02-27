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Подозреваемый не выплатил своему сотруднику заработную плату в сумме не менее 440 тысяч рублей.
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Директор ООО подозревается в невыплате полной заработной платы сотруднику

27 февраля 2023 22:49
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Подозреваемый не выплатил своему сотруднику заработную плату в сумме не менее 440 тысяч рублей.

Следственным отделом по Красноглинскому району Самары возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления по статье "Полная невыплата заработной платы".

В 2021 году подозреваемый не выплатил своему сотруднику заработную плату в сумме не менее 440 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств  происшествия.

Следует отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного гражданам ущерба в виде возвращения денежных средств, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

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