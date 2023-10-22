Бывший воспитанник рассказал о жизни в детдоме под Омском: «Окунали в унитаз, кормили плохо»

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Бывший воспитанник «Большеуковского дома детства» в Омской области, где сняли издевательства над 15-летней девочкой, рассказал «Газете.Ru» об условиях, в которых жили дети. По словам Евгения (имя изменено — «Газета.Ru»), воспитатели детдома прибегают к физическому насилию, а также «ломают детям психику». Конфликтов среди детей мужчина не наблюдал.

«Замдиректора Волкова Людмила Ивановна закрывала глаза на то, что они (воспитатели — «Газета.Ru») били детей. Меня били, брата моего, много кого. Сами воспитатели в унитаз головой окунали детей. Я сам иногда плохо себя вел, огрызался, матерился. Потому что они психику так ломают всем детям. Ребенок может огрызаться, материться, уроки не сделать — они могут в «психушку» отправить за это. Тарелку с едой мне об голову разбивали, корзинку с хлебом об голову мне ломали. А когда проверка приезжала — они постельное [белье] нам новое [стелили], заставляли все мыть, чтобы в группе было чисто. В туалете вообще никогда бумаги не было, а тут положат. Кружки были железные, а как проверка приезжала — ставили стеклянные. И готовили получше, повкуснее, побольше», — рассказал Евгений.

Мужчина подчеркнул, что питание в детдоме его особенно не устраивало. По словам Евгения, порции всегда были маленькими, а часть продуктов воспитатели и руководители детдома якобы забирали домой.

«Изначально, когда мы приехали, кормили более-менее. А потом стали плохо кормить. Ложку картошки на тарелку размажут — нате, ешьте. Хлеба давали два кусочка, он вообще тоненький. Нам приходила, например, целая туша говядины. Повар и директор брали это мясо и между собой делили. Нам рассказывали, ну мы и сами это видели — подглядывали в столовой. Они всегда после работы уходят с целыми пакетами. То мясо забирают, то хлеб возьмут, то молоко, то еще что-нибудь. Обделяли нас по полной», — сказал он.

По словам Евгения, в детдоме есть воспитатели, которые хорошо относятся к детям, но их «единицы»: «Была хорошая воспитательница. Она всегда детишкам то конфеты принесет, то еще что-нибудь. А Волкова Людмила Ивановна кричала на нее, что нельзя ничего таскать. Хотя нет ничего такого в том, что воспитатель принес детям конфеты или еще какие-то сладости», — заключил мужчина.

В субботу, 21 октября, юрист и правозащитник Никита Сорокин опубликовал видео, на котором подростки из «Большеуковского дома детства» в Омской области избивают и издеваются над своей сверстницей.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в ситуации разбираются правоохранители и поручил организовать проверку дома-интерната. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. Сотрудников детдома подозревают в халатности.

Ранее стало известно, что в Красноярске главбух детдома пойдет под суд за кражу более чем 40 млн рублей

Мария Алферова

Фото: Shutterstock