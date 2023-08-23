Бывший самарский адвокат, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, предстанет перед судом

194

Советским межрайонным следственным отделом Самары завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката, обвиняемого в совершении 2 преступлений по статье "Посредничество во взяточничестве".

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый дважды получал от граждан по 200 тысяч рублей в качестве взятки для дальнейшей их передачи должностным лицам за покровительство и непривлечении юридического лица к ответственности.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО