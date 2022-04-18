Бывший председатель совета директоров ООО «Самара-Авиагаз» ответит перед судом за сокрытие налогов

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Советским межрайонным следственным отделом Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров ООО «Самара-Авиагаз», обвиняемого по статье "Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере".

"Налоговыми органами в адрес ООО «Самара-Авиагаз» были выставлены требования о необходимости уплаты налогов и сборов на сумму более 37 миллионов рублей, после чего в связи с их невыполнением в установленные законом сроки вынесены решения и взыскании соответствующих сумм. При этом, на счетах организации имелись денежные средства, необходимые для частичного погашения данной задолженности", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Обвиняемый скрыл 25 миллионов рублей, направив их на осуществление расчетов с контрагентами путем перечисления денежных средств через счета третьих лиц.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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