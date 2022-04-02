Бывший начальник почтового отделения Самары подозревается в служебном подлоге

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Следственным отделом по Кировскому району Самара возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника одного из отделений почтовой связи, подозреваемой в служебном подлоге.

"По версии следствия, в марте 2022 года подозреваемая, используя свое должностное положение, неоднократно перечисляла на банковскую карту, находящуюся в ее личном пользовании, денежные средства, из в кассы организации. Данными противоправными действиями подозреваемой был нанес ущерб АО «Почта России» на сумму более 2 миллионов 500 тысяч рублей. В настоящее время следствием установлено 4 эпизода подобной деятельности последней", - сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

Кроме того, подозреваемая вносила в официальные документы заведомо ложные сведения о наличии в кассе почтового отделения указанных сумм.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР СО