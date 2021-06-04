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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Бывший инкассатор из Самары вынес с работы  под одеждой миллион рублей

4 июня 2021 14:28
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О пропаже 1 миллиона рублей сотрудникам полиции сообщили сотрудники одной из банковских организаций .

Сотрудники полиции установили, что сейф-пакет с наличными злоумышленник вынес с работы  под одеждой.

О пропаже 1 миллиона рублей сотрудникам полиции сообщили сотрудники одного из банков Самары. Во время внутренней проверки обнаружилась несдача сейф-пакета, в котором находилось 200-ти по 5 тысяч рублей каждая. У стражей правопорядка появились подозрения, что к исчезновению наличных может быть причастен один из бывших сотрудников организации, предоставляющей услуги в сфере инкассации.

Полицейские выяснили,  что подозреваемый проживает в Самаре, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Инкассатора задержали – он  не стал отрицать, что присвоил чужое.

Мужчина пояснил, что заранее написал заявление об увольнении из организации, а в один из дней похитил сейф-пакет с наличными, спрятал его под одежду и вынес с работы.

Часть денег он потратил на покупку автомобиля, сотовых телефонов и акустической системы. Оставшиеся деньги - 300 тысяч рублей - полицейские изъяли из квартиры мужчины.

На время следствия он был заключен под стражу.

Уголовное дело передано в Кировский районный суд.

Санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщили в ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: бывший инкассатор кража

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