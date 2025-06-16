Бывшие руководители коммерческих структур региона признаны виновными в уклонении от уплаты налогов

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Следствием и судом установлено, что один из осужденных, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, основным направлением деятельности которого являлось обеспечение работоспособности тепловых сетей, совместно с руководителем одного из филиалов указанной организации заключали договоры с контрагентами на оказание услуг без фактического выполнения принятых обязательств. Злоумышленники, используя фиктивные документы первичного учета, включали в налоговые декларации недостоверные сведения с целью занижения налогооблагаемой базы.



В результате указанных незаконных действий в период с января 2019 года по июнь 2021 года бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость в размере более 75 миллионов рублей.



Приговором суда осужденным назначено наказание в виде принудительных работ на срок от 2 до 3 лет, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО