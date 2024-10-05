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Бастрыкину доложат о расследовании драки на улице Ленинградской в Самаре

5 октября 2024 21:26
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Группа приезжих из стран ближнего зарубежья напала на трех местных жителей. Это произошло 8 сентября в баре на улице Ленинградской.

Ранее в социальных сетях появилась информация о драке в Самаре. Группа приезжих из стран ближнего зарубежья напала на трех местных жителей. Это произошло 8 сентября в баре на улице Ленинградской, пишет СОВА.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство с применением насилия, совершенное группой лиц" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о том, как продвигается расследование.

Также Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что в ближайшее время может быть переквалифицировано на ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья". Он добавил: основные зачинщики драки установлены.

- Вопреки ранее появившимся сообщениям, зачинщики драки (по крайней мере, те, кто уже установлен), являются гражданами РФ по праву рождения. Их родители - выходцы из Средней Азии, - добавил депутат.

Региональная прокуратура уточнила в своём Telegram-канале:

"В ходе расследования установлены обстоятельства, подлежащие квалификации по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), в связи с чем дело передано для дальнейшего расследования в следственный отдел.

Кроме того, органом следствия возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия, совершенное группой лиц).

Проводятся необходимые оперативно-следственные действия, направленные на установление всех участников конфликта и задержание подозреваемых".

 

Теги: Самара

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