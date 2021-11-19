Я нашел ошибку
Главные новости:
Теперь посадка осуществляется только через переднюю дверь. Оказалось, связано это с нехваткой кадров на предприятии.
Самарский перевозчик рассказал о новом порядке пропуска пассажиров в автобусы
У экс-президента Грузии развилось осложнение - обморок в результате энцефалопатии.
Грузинский омбудсмен: у Саакашвили, который в тюрьме более месяца назад объявил голодовку, поражение мозга 
Ее обвиняют в получении особо крупной взятки.
Басманный суд Москвы арестовал министра культуры Крыма
Медик сообщил, что артистке нужны доноры крови для переливания белков и электролитов.
Врач рассказал о самочувствии певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре
Сотрудники полиции проведут с ним и родителями профилактическую беседу.
Ребенок найден
«Важно вместе находить оптимальные решения».
Дмитрий Азаров принял участие в стратегической сессии «Том Сойер Феста»
Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву заключил соглашение о взаимодействии Правительства Самарской области с Русским географическим обществом.
Самарская область начала сотрудничество с Русским географическим обществом
Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».
Розыск ребенка! Полицейские Тольятти ищут 13-летнего подростка
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
0.16
EUR 82.58
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Басманный суд Москвы арестовал министра культуры Крыма

19 ноября 2021 22:21
153
Ее обвиняют в получении особо крупной взятки.

Басманный суд Москвы 19 ноября арестовал министра культуры Крыма Веру Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Новосельской, обвиняемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", меру пресечения в виде ареста", - сказали в суде, добавив, что обвиняемую арестовали до 17 января.

Ранее сообщалось, что Новосельскую этапировали в Москву после следственных действий в Крыму. Минувшую ночь обвиняемая провела в изоляторе временного содержания. По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

По местам жительства и работы Новосельской провели обыски. Министерство культуры Крыма 45-летняя Вера (Арина) Новосельская возглавляет с февраля 2014 года.

 

Фото:     Александр Щербак/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
19 ноября 2021  13:21
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
378
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
19 ноября 2021  10:44
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
399
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
18 ноября 2021  13:24
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
574
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
18 ноября 2021  11:28
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
521
Владимир Путин выразил уверенность в том, что будет расти интерес партнеров из Узбекистана в создании своих производств в России.
17 ноября 2021  21:28
Президенты РФ и Узбекистана отметили Самарскую область как один из ключевых регионов во взаимодействии двух стран
841
Весь список