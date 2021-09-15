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Арестованы мигранты обвиняемые в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины в Подмосковье 

15 сентября 2021 19:32
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Тело пенсионерки было обнаружено в 160 метрах от садоводческого товарищества "Магистраль-2".

Суд арестовал двух мигрантов, обвиняемых в убийстве и изнасиловании пенсионерки под Сергиевым Посадом. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

13 сентября в лесополосе в 160 метрах от садоводческого товарищества "Магистраль-2" было обнаружено тело 67-летней пенсионерки. По горячим следам были задержаны два гражданина одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения. Следствие проверит законность их нахождения на территории России, будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан в России.

После информации об убийстве местные жители провели митинг возле общежития для мигрантов. Муниципальный депутат Денис Ахромкин сообщал ТАСС, что группа жителей подмосковной деревни Бужаниново в городском округе Сергиев Посад собралась вечером в понедельник у общежития, где проживают мигранты. По его словам, собравшиеся обвиняли мигрантов в смерти пожилой местной жительницы, а также требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. Утром во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил закрыть общежитие.

 

фото ГСУ СК по Московской области

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