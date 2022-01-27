Арестована подозреваемая в краже 26 млн рублей из банка жительница Нижнего Новгорода

112

Суд 27 января арестовал подозреваемую в краже 26 млн рублей из банка жительницу Нижнего Новгорода. По данным «Известий», под стражей женщина пробудет два месяца.

О задержании подозреваемой стало известно ранее в этот день. По предварительным данным, 23-летняя девушка украла деньги из Сбербанка, где работала кассиром.

Есть сведения, что женщина в течение года забирала с работы разные суммы, а 25 января не пришла в офис.

В ходе допросов работница банка призналась, что потратила украденные деньги на спортивные ставки и новый смартфон. Кроме того, она рассказала, что увеличила грудь. На оставшиеся средства девушка собиралась бежать за границу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков