16 лет проведет в колонии строгого режима иностранец, собиравший в Самарской области деньги для террористов

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Как сообщают в пресс-службе УФСБ СО, задержан гражданин одной из республик Центральной Азии, который организовал сбор денег с представителей центрально-азиатских диаспор из регионов РФ с целью последующего направления на финансирование международной террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад» (запрещена в РФ). Его задержали сотрудники ведомства в феврале 2021 года.



Во время обыска в его квартире нашли банковские карты и средства связи, которые использовались для общения с террористами и отчеты о перечислении денег.



19 февраля 2021-го в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. 23 ноября Центральный окружной военный суд приговорил фигуранта к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



В результате рассмотрения апелляции 4 апреля 2022 года приговор Центрального окружного военного суда оставлен без изменения и в тот же день вступил в законную силу.

Фото: пресс-служба УФСБ СО