10 лет колонии получил самарец за убийство и расчленение собутыльника

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12 сентября 2020 года около подъезда одного из домов в Кировском районе Самары, обнаружено расчленённое тело мужчины.

Установлено, что 10 сентября погибший мужчина (1981 года рождения) распивал спиртные напитки с В. и его сожительницей в квартире. На почве ревности между мужчинами произошла ссора, в ходе которой В. нанёс ножевые ранения собутыльнику, от которых тот скончался. После этого злоумышленник вместе с сожительницей скрылись с места происшествия, а 11 сентября В. вернулся к себе в квартиру, расчленил тело и вынес его из квартиры.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с отбыванием в исправительной колонии особого режима, передает пресс-служба СУ СК РФ СО.

Фото: pexels