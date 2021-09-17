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Сегодня, 17 сентября, в регионе стартовало голосование в Государственную думу РФ и Самарскую губернскую думу.
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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Виктор Полянский и Галина Николаева подвели итоги первого дня выборов 

17 сентября 2021 20:22
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Сегодня, 17 сентября, в регионе стартовало голосование в Государственную думу РФ и Самарскую губернскую думу.

Сегодня, 17 сентября, в регионе стартовало голосование в Государственную думу РФ и Самарскую губернскую думу. О том, как прошел первый день голосования, рассказали председатель общественного штаба по наблюдению за выборами Галина Николаева и профессор Самарского университета, сопредседатель общественного штаба по независимому наблюдению за голосованием Виктор Полянский.

Галина Николаева рассказала, что в течение дня на участках не было зафиксировано нарушений, которые могут повлиять на итоги голосования. В числе самых частых обращений граждан в избирательную комиссию - размещение не в полной зоне видимости комплексов обработки избирательных бюллетеней и плохое освещение в кабинках для голосования.

"Были отдельные вопросы, которые решались практически незамедлительно после соответствующих обращений в избирательную комиссию. Нарушающих права избирателей инцидентов на сегодня установлено не было, - подчеркнула Николаева. - Конечно, хочется чтобы выборы прошли без задоринки. Но это идеальная модель, которая еще ни в одной стране не была продемонстрирована".

Виктор Полянский подвёл итоги первого дня выборов:

" На мой взгляд, средств обеспечения прозрачности процесса голосования достаточно, - комментирует эксперт. – На избирательных участках присутствуют наблюдатели от партий, от кандидатов. С точки зрения публичного интереса, прозрачность обеспечивается независимыми наблюдателями общественных палат России, субъектов федерации, в том числе и Общественной палаты Самарской области. Стать общественным наблюдателем мог каждый желающий. Не отказали никому. Для граждан, кто изъявил такое желание, было проведено обучение. Этот инструмент наблюдения, безусловно, обеспечивает соответствующий контроль за ходом голосования. Высокая степень открытости, с моей точки зрения, не вызывает сомнений.

Еще один инструмент – видеонаблюдение, организованное на большинстве избирательных участков. Он опробован уже не один раз. Видеокамеры имеют высокое разрешение, чтобы контролировать ход событий. Видеозаписями можно воспользоваться в случае возникновения необходимости проверить какие-либо спорные моменты. Это позволяет обеспечить гласность в широком масштабе.

Контролировать ход голосования помогают специально созданные ситуационные центры. Для граждан, желающих наблюдать за процессом посредством видеотрансляции, организовано 60 точек просмотра, куда можно прийти, предъявить паспорт и смотреть за выборами в режиме онлайн. На текущий момент стоит отметить, что никаких из ряда вон выходящих событий не произошло.

Легитимность же выборов и вытекает из этого контроля за процессом голосования. Я считаю, что на данный момент степень доверия избирательному процессу в Самарской области довольно высокая. Серьезных нарушений нет. Есть небольшие технически недочеты, например, на одном из участков не попадал в поле зрения сейф, но это быстро устранили, передвинув его в положенное место. Но такие недочеты никак не влияют на результаты выборов. А каких-либо заранее спланированных провокаций, нарушений ни со стороны избирателей, ни со стороны комиссий пока не зафиксировано. Хотелось бы, чтобы и дальше все участники процесса вели себя добросовестно".

 

Фото:    СОВА

 

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