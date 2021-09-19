В Самарском госуниверситете избирательный участок превратили в арт-объект 

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Наблюдающий за выборами в Самарской области ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов обнаружил необычный избирательный участок. Необычный в позитивном плане: разноцветные пуфики, фотозона со стульчиком в виде галочки, стены ягодных цветов, баннеры в стиле граффити, воздушные шары...А вокруг сотрудники участковой комиссии не с бейджами, а в футболках, на которых напечатаны их должности.

Такой креатив проявили на участке в Самарском госуниверситете.

«Мы хотели выделиться оформлением и при поддержке избиркома Самарской области нашли дизайнера, воплотившего этот замысел. Избиратели сильно удивляются, сразу начинают улыбаться. В прошлую кампанию у нас был танцевальный флешмоб, в следующую обязательно придумаем что-нибудь еще», - обещает председатель участковой избирательной комиссии N3045 Валентин Сульянов. К слову, официально признанной самой молодой: средний возраст ее представителей - всего 25 лет.

Дизайнер интерьера Анастасия Власова занялась проектом в июне. Признается, что хотелось сделать что-то интересное и с огоньком. Созданная красота обошлась местным властям в сумму порядка 200 тысяч рублей, а участок стал похож на арт-объект.

«Я пришла на голосование посмотреть на реакцию людей. Избиратели отнеслись очень позитивно! Если мне предложат подключиться к следующей избирательной кампании, то готова поучаствовать. У меня уже есть идеи новых баннеров», - рассказывает Анастасия.

А в СПЧ призывают другие избиркомы брать пример с креативной самарской молодежи.

«Там продумано все до мелочей. Например, вход в буфет сразу не увидишь, поэтому висит плакат с надписью: «Буфет открыт». Людям приятно. А как они реагируют на фотозону! Ребята снова превратили выборы в праздник, как это было в советские времена, но на другом уровне. Это пример, который достоин подражания», - уверен Александр Точенов.

Фото: департамент информационной политики СО