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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самарском госуниверситете избирательный участок превратили в арт-объект 

19 сентября 2021 21:00
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СПЧ призывает брать с него пример.

Наблюдающий за выборами в Самарской области ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов обнаружил необычный избирательный участок. Необычный в позитивном плане: разноцветные пуфики, фотозона со стульчиком в виде галочки, стены ягодных цветов, баннеры в стиле граффити, воздушные шары...А вокруг сотрудники участковой комиссии не с бейджами, а в футболках, на которых напечатаны их должности. 

Такой креатив проявили на участке в Самарском госуниверситете.

«Мы хотели выделиться оформлением и при поддержке избиркома Самарской области нашли дизайнера, воплотившего этот замысел. Избиратели сильно удивляются, сразу начинают улыбаться. В прошлую кампанию у нас был танцевальный флешмоб, в следующую обязательно придумаем что-нибудь еще», - обещает председатель участковой избирательной комиссии N3045 Валентин Сульянов. К слову, официально признанной самой молодой: средний возраст ее представителей - всего 25 лет. 

Дизайнер интерьера Анастасия Власова занялась проектом в июне. Признается, что хотелось сделать что-то интересное и с огоньком. Созданная красота обошлась местным властям в сумму порядка 200 тысяч рублей, а участок стал похож на арт-объект. 

«Я пришла на голосование посмотреть на реакцию людей. Избиратели отнеслись очень позитивно! Если мне предложат подключиться к следующей избирательной кампании, то готова поучаствовать. У меня уже есть идеи новых баннеров», - рассказывает Анастасия. 

А в СПЧ призывают другие избиркомы брать пример с креативной самарской молодежи. 

«Там продумано все до мелочей. Например, вход в буфет сразу не увидишь, поэтому висит плакат с надписью: «Буфет открыт». Людям приятно. А как они реагируют на фотозону! Ребята снова превратили выборы в праздник, как это было в советские времена, но на другом уровне. Это пример, который достоин подражания», - уверен Александр Точенов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

 

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