В Самарской области 8 сентября проходит заключительный день голосования

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На территории региона действуют 47 территориальных избирательных комиссий. Работает 1751 УИК.

Сегодня, 8 сентября, третий день голосования на выборах губернатора Самарской области, а также на выборах депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск восьмого созыва, депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований по одномандатным избирательным округам.



Избирательные участки открыты до 20:00 по местному времени.



385 избирательных участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, все остальные УИК используют технологию изготовления итогового протокола с использованием QR-кода.



В дни голосования на избирательных участках работают наблюдатели от Общественной палаты Самарской области, а также назначенные кандидатами и избирательными объединениями.



Напомним, по итогам двух дней голосования на выборах губернатора Самарской области явка составила 40,35 %. Свой выбор сделали свыше 960 тысяч человек, пишет Сова.