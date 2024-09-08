В Самарской области 8 сентября проходит заключительный день голосования

На территории региона действуют 47 территориальных избирательных комиссий. Работает 1751 УИК.
Сегодня, 8 сентября, третий день голосования на выборах губернатора Самарской области, а также на выборах депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск восьмого созыва, депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований по одномандатным избирательным округам.
Избирательные участки открыты до 20:00 по местному времени.
385 избирательных участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, все остальные УИК используют технологию изготовления итогового протокола с использованием QR-кода.
В дни голосования на избирательных участках работают наблюдатели от Общественной палаты Самарской области, а также назначенные кандидатами и избирательными объединениями.
Напомним, по итогам двух дней голосования на выборах губернатора Самарской области явка составила 40,35 %. Свой выбор сделали свыше 960 тысяч человек, пишет Сова.