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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самарской области 8 сентября проходит заключительный день голосования

8 сентября 2024 10:55
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В Самарской области 8 сентября проходит заключительный день голосования

На территории региона действуют 47 территориальных избирательных комиссий. Работает 1751 УИК.

Сегодня, 8 сентября, третий день голосования на выборах губернатора Самарской области, а также на выборах депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск восьмого созыва, депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований по одномандатным избирательным округам.

Избирательные участки открыты до 20:00 по местному времени.

385 избирательных участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, все остальные УИК используют технологию изготовления итогового протокола с использованием QR-кода.

В дни голосования на избирательных участках работают наблюдатели от Общественной палаты Самарской области, а также назначенные кандидатами и избирательными объединениями.

Напомним, по итогам двух дней голосования на выборах губернатора Самарской области явка составила 40,35 %. Свой выбор сделали свыше 960 тысяч человек, пишет Сова.

Теги: В центре внимания

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