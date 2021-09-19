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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самаре на избирательном участке проголосовала настоящая фея

19 сентября 2021 16:51
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Крылья, волшебная палочка, а в руках паспорт.

- Мам, ты посмотри, фея! - Восторженные вздохи на самарском избирательном участке №2618 раздались утром в последний день голосования, 19 сентября. Еще бы, ведь выразить свое гражданское мнение пришла самая настоящая фея. Нежно-розовое пышное платье, аккуратные крылья за спиной, на голове корона, а в руках волшебная палочка и паспорт. Без него бюллетени для голосования не выдают.

- Я считаю, что мой голос может на что-то повлиять, поэтому всегда принимаю участие в голосовании. Эти выборы не стали исключением, - призналась Галина, именно так зовут самарскую волшебницу.

Фея быстро нашла нужный стол, деловито протянула главный документ гражданина России, несколько раз расписалась и получила заветные бюллетени для голосования.

- Ого, вот это список, - удивилась девушка, получив все нужные бумаги. Член УИК помогла аккуратно все сложить. И Галина упорхнула в кабинку для голосования.

Кстати, шторы в кабинке для голосования волшебным образом оказались в тон платью волшебницы.

- Образ феи я выбрала не случайно. Мне очень хотелось привнести нотку волшебства на избирательный участок. Лето закончилось, за окном прохладно и так хочется подарить людям немного позитива, - рассказала Галина.

Без сомнения, девушке удалось поднять настроение всем, кто в этот день работал на избирательном участке в Гимназии №133, а также тем, кто как и она пришел голосовать.

- Меня встретили очень положительно. Все улыбались и радовались. Конечно, особенно рады были дети, которые пришли на избирательный участок вместе с родителями. Они смотрели на меня, не отводя взгляда. Было и много желающих со мной сфотографироваться. Они ждали пока я проголосую. В итоге в холле выстроилась целая очередь на фотосессию со мной. Пока со всеми желающими не сфотографировалась, отпускать меня не хотели, - смеется Галина.

Провожали фею Галину улыбками и добрыми пожеланиями. Ну а в Самарской области в эти выборы не было недостатка в интересных персонажах на избирательных участках. Сюда приходила дама с собачкой, а для студента сыграли народные песни, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

 

Фото:   Департамент информационной политики

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