Свою гражданскую позицию на выборах выразил главный раввин Самары и Самарской области 

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Сегодня, 19 сентября, свою гражданскую позицию на выборах депутатов Государственной Думы и Самарской Губдумы выразил главный раввин Самары и Самарской области от КЕРООР Рав Александр Гольденгерш.

"Сегодня очень важный день, праздничный. Сегодня есть возможность сделать выбор. От имени еврейской общины Самары и Самарской области я хочу вас поздравить с этой возможностью – проголосовать, сделать свой выбор, отдать свой голос тем, на кого вы полагаетесь, кто будет осуществлять ваши идеи, контролировать, чтоб важные для нас всех вещи претворялись в жизнь. Мы всегда желаем друг другу быть во главе, а не в хвосте. Быть во главе – это значит сознательно жить эту жизнь. И сегодня очень важный момент, который нам помогает это сделать. Это, действительно, очень важно. Я хочу сказать огромное спасибо всем организаторам. Отдельно спасибо всем, кто это организовывал в Красноярском районе – потрясающе организовано, очень безопасно, четко, со всеми веяниями времени, которые нужно учитывать. И есть ощущение, что есть возможность достойно совершить свой выбор и двигаться дальше", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО