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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Педагоги и представители родительской общественности Самарской области 6 сентября пришли на выборы Губернатора региона

6 сентября 2024 13:54
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Педагоги и представители родительской общественности Самарской области 6 сентября пришли на выборы Губернатора региона

Педагоги и представители родительской общественности реализовали свое конституционное право, посетив избирательные участки 6 сентября, в первый день голосования на выборах Губернатора Самарской области.

Елена Климова, председатель областного родительского собрания, член Правления «Союза женщин Самарской области», уверена, что участие в выборах – это выбор будущего для наших детей и внуков: «Наши дети должны жить лучше нас, чтобы мы в старости ни в чем не нуждались, поэтому я вместе со своей семьей обязательно принимаю участие в выборах  Губернатора Самарской области. Вопроса в моей семье: «А, может, не ходить на выборы? – никогда не возникало. Это было, есть и остается не только нашим правом, но и обязанностью. Кто-то скажет, что выборы - это дело добровольное. Согласна, каждый человек решает самостоятельно, идти голосовать или нет. Но именно от этого личного выбора в конечном итоге зависит исход любого всенародного голосования. Совершенно ошибочно думать, что если ты проигнорируешь выборы, то ничего страшного не произойдет, - это заблуждение политически не активных, и не сознательных граждан. Если мы хотим изменить свою жизнь, поправить существующее положение вещей, то надо идти на выборы. Мы, люди старой закалки: из далекого детства я помню, в какой торжественной обстановке проходили выборы. На улицах звучала музыка, рядом с участковыми избирательными комиссиями продавалось много выпечки и сладостей, повсюду встречались знакомые и друзья, которые шли на выборы семьями. Вопроса в моей семье: «А, может, не ходить на выборы? – никогда не возникало.  Не возникает вопроса у меня и сейчас, ведь дети поступают, так как учили родители. Поэтому на выборы надо идти, идти семьями, с детьми. Старшие дети нашей семьи живут уже своим домами самостоятельно  и голосовать будут на своих избирательных участках. Младшая дочка учится в Самаре, но голосовать приедет домой в Сергиевский район». 

Директор Школы №33 г.о. Самара, многократный победитель и призер конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Молодой учитель» Ксения  Шишкина обратила внимание, что на избирательные участки все чаще приходят голосовать всей семьей – и это положительная тенденция. «Необходимо своим примером продемонстрировать и рассказать подрастающему поколению о роли выборов. Очень приятно видеть, когда на избирательный участок приходят голосовать всей семьей, тем самым прививая понимание с самого детства и просвещая детей о конституционных правах. Выборный путь формирования важнейших органов власти, регулярное проведение свободных и честных выборов - это один из наиболее ярких показателей демократизма, который существует в нашей стране. Важно в эти дни сделать свой выбор, нельзя оставаться в стороне! Наше будущее в наших руках», –  добавила педагог. 

Директор филиала Российского общества «Знание» в Самарской области Ольга Воронова убеждена, что жители Самарской области, в котором трудятся исследователи и инженеры, врачи и просветители, рабочие и аграрии понимают, что «участие в выборах – это не только право, но и обязанность каждого гражданина, особенно в контексте развития Самарской области». «Сейчас жители области стоят перед серьезным выбором, и своим решением определяют лидера региона. Важно помнить, что выборы – это не только процесс, но и возможность для каждого гражданина внести свой вклад в развитие общества и обеспечение процветания будущих поколений», – отметила Ольга Воронова.

Напомним, голосование в Самарской области пройдет 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Адреса избирательных участков можно найти на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области.

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