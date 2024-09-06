Медработники крупнейших областных больниц приняли участие в выборах Губернатора Самарской области

160

Сегодня, 6 сентября,в Самарской областной клинической больнице им.В.Д. Середавина прошёл первый день голосования. На избирательный участок, расположенный на территории медучреждения, с самого утра начали приходить сотрудники, которые уже сделали свой выбор.

По словам представителей больницы, такая организация процесса голосования значительно упрощает участие медиков в выборах.

"Это очень удобно, когда наши сотрудники могут проголосовать за будущего Губернатора. Участие в выборах — это не только право гражданина, но и забота о дальнейшем развитии Самарской области. Мы активно участвуем в этом процессе, осознавая свою ответственность за развитие региона и улучшение жизни его жителей", — отметил главный врач учреждения Сергей Пушкин.

Завтра в больнице также будет организовано голосование среди пациентов. Жители региона, которые в настоящее время проходят лечение в областной больнице, смогут исполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах.

Сегодня голосуют и сотрудники Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко.

«Наши врачи уже начали голосовать. Возможность принять участие в выборах Губернатора Самарской области предусмотрена и для тех, кто будет дежурить в стационаре. Я считаю, что каждый человек при достижении 18-летия - возраста, позволяющего проголосовать, должен выразить свою гражданскую позицию. Это и солидарность, и единение, и та воля, которую народ выражает и имеет возможность получить желаемый результат. А мы все, безусловно желаем прогресса и развития нашей Самарской области», - подчеркнул главный врач Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко Яков Резников.

Напомним, выборы Губернатора Самарской области пройдут 6, 7 и 8 сентября 2024 года.

Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Фото: Минздрав Самарской области