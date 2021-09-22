Геннадий Котельников: "Выборы прошли в открытой и прозрачной обстановке"

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Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников уверен, что выборы депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы стали важнейшим политическим событием года. Голосование показало, что оппоненты могут соревноваться между собой с уважением, думая лишь о благе народа.

Геннадий Котельников подчеркнул, что на выборах политические силы предлагали разные направления развития не только регионов, но и всей страны в целом. И в этом вопросе оппоненты смогли проявить себя с лучшей стороны:

"К счастью, прошедшие выборы показали, что политические оппоненты могут соревноваться между собой с взаимным чувством уважения друг к другу и к своим избирателям, соблюдать нормы и правила предвыборной борьбы, проявлять взаимную политкорректность. Тем более, что ушла в прошлое практика "навешивания" всевозможных ярлыков и использования "заборных" технологий".

Председатель Самарской губернской думы уверен, что лозунг "За чистые и честные выборы" полностью претворен в жизнь. Для этого государство подготовило хорошую "почву": все избирательные участки были отлично оснащены, применены современные технологии, которые делают избирательный процесс более прозрачным и понятным для людей. Выборы, по словам Геннадия Котельникова, прошли в открытой и прозрачной обстановке:

"Отличительной особенностью этих выборов стало то, что за их ходом следили около 5 тысяч наблюдателей, а также международные – эксперты из Италии, Ливана, Мексики. Им предоставили полную свободу действий и возможность посетить избирательные участки как в областном центре, так и в сельских районах".