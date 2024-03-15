1 767 избирательных участков начали работу в Самарской области 15 марта

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Сегодня, 15 марта, первый день голосования на выборах Президента Российской Федерации. На территории Самарской области образованы и действуют 47 территориальных избирательных комиссий. Работает 1751 УИК. Кроме того, работают 16 временных участков – в аэропорту «Курумоч», на железнодорожном вокзале Самары и в 14-ти стационарных медицинских учреждениях.

15, 16 и 17 марта избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. Сведения об избирательных участках и участковых комиссиях можно найти на сайте ЦИК России: http://www.cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/.

418 избирательных участков, то есть более 24% УИК, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Все остальные УИК будут использовать технологию изготовления итогового протокола с использованием QR-кода.

В дни голосования на избирательных участках планируют быть почти 6000 наблюдателей, подготовленных Общественной палатой и направленных кандидатами и политическими партиями.

Средствами видеонаблюдения будут оснащены 954 УИК, в остальных помещениях для голосования и в ТИК будут размещены средства видеофиксации.