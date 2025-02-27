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Житель Пермского края убил соседа по комнате за то, что тот громко хлопнул дверью

27 февраля 2025 13:00
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Житель Пермского края убил соседа по комнате за то, что тот громко хлопнул дверью

Житель Березников Пермского края убил соседа по комнате одним ударом за то, что тот громко хлопнул дверью, когда заходил в комнату. Березниковский городской суд вынес ему приговор и отправил в колонию.

«Оба мужчины проживали в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Летом 2024 года между постояльцами произошел конфликт из-за того, что один из них новью вернулся в комнату и громко хлопнул дверью. Второго жильца это разозлило и в ходе конфликта он один раз ударил соседа кулаком в живот. Спустя сутки мужчина скончался», — уточнили в пресс-службе суда.

В отношении 65-летнего пермяка, который нанес удар, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на семь лет, пишет Ура.ру.

Теги: Убийство

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