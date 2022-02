115

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова попросила у "средств массовой дезинформации США и Британии" график "вторжений", чтобы спланировать отпуск. При этом в своем Telegram-канале она перечислила такие издания и агентства, как Bloomberg, The New York Times, The Sun и другие.

Напомню – ранее британские таблоиды Sun и Mirror написали, что, несмотря на заявления российского Минобороны об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы было запланировано на утро среды.

Sun утверждал, что это время является "наиболее вероятным", и что Россия якобы готовилась нанести массированный удар при участии 200 тысяч военных, с применением танков, авиации, ракет и кораблей.

Сегодня издание отредактировало на сайте свою статью, точное время "вторжения на Украину" авторы заменили на то, что оно может начаться "в любое время", пишет Радио Маяк.