За ночь в России сбили 216 беспилотников

Силы ПВО сбили 216 украинских беспилотников за ночь. Под удар попали одиннадцать российских регионов, сообщили в Минобороны. Большую часть дронов сбили над Краснодарским краем, там было подавлено 66 БПЛА. Над Саратовской областью уничтожили 45 беспилотников и еще 19 — над Крымом.
Дроны также сбиты над следующими регионами:
Также 59 БПЛА сбили над Черным морем, пишет Коммерсантъ.
О разрушениях сообщали в Саратове и в Новороссийске, где под удар попали три жилых дома, нефтебаза и гражданское судно. За ночь в России приостановили работу 11 аэропортов, часть из них уже открыли.