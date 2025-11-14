За ночь в России сбили 216 беспилотников

191

Силы ПВО сбили 216 украинских беспилотников за ночь. Под удар попали одиннадцать российских регионов, сообщили в Минобороны. Большую часть дронов сбили над Краснодарским краем, там было подавлено 66 БПЛА. Над Саратовской областью уничтожили 45 беспилотников и еще 19 — над Крымом.

Дроны также сбиты над следующими регионами:

восемь беспилотников — над Волгоградской областью;

семь — над Ростовской областью;

четыре — над Белгородской областью;

три — над Тамбовской областью;

два — над Брянской областью;

по одному — над территориями Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областей.

Также 59 БПЛА сбили над Черным морем, пишет Коммерсантъ.

О разрушениях сообщали в Саратове и в Новороссийске, где под удар попали три жилых дома, нефтебаза и гражданское судно. За ночь в России приостановили работу 11 аэропортов, часть из них уже открыли.