Юные самарцы-чемпионы провели открытую тренировку по шашкам

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Юные самарцы - победитель первенства мира по русским шашкам Михаил Черноземов и призер первенства мира Султан Канюкаев - провели открытую тренировку и пообщались с журналистами Самарского областного вещательного агентства.



Успехи самарских спортсменов на международной арене - это вклад в развитие физической культуры и спорта на территории региона. Признанием заслуг Самарской области в развитии спортивной отрасли стало предоставление права принять у себя в 2025 году международный спортивный форум "Россия - спортивная держава".