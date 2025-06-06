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Выплаты беременным студенткам увеличат в 10 раз

6 июня 2025 10:01
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Выплаты беременным студенткам увеличат в 10 раз

С 1 сентября 2025 года студентки, обучающиеся очно, смогут рассчитывать на увеличенное пособие по беременности и родам. Соответствующий законопроект уже внесен Правительством в Госдуму. Минтруд, в свою очередь, подготовил изменения в порядок назначения и выплаты детских пособий, чтобы привести нормативную базу в соответствие с новыми требованиями.

«Законопроектом предлагается увеличить размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам до 100 процентов величины прожиточного минимума», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. На сегодняшний день студентки-очницы получают пособие по беременности и родам в размере своей стипендии за 140 дней декретного отпуска. Средние выплаты варьируются от 9 до 23 тысяч рублей за весь период. После вступления в силу новых правил размер пособия будет равен 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в соответствующем регионе. В 2025 году средний прожиточный минимум по России составляет 19 329 рублей, а общая сумма выплаты за 140 дней отпуска составит около 90 202 рублей.

Важным новшеством станет и порядок оформления пособия. Теперь студенткам не нужно обращаться в учебное заведение: выплата будет назначаться и перечисляться через территориальное отделение Социального фонда России (СФР) по месту жительства или регистрации. Для оформления пособия потребуется предоставить заявление, справку из женской консультации и подтверждение обучения на очной форме, пишет Ура.ру.

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