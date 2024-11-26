ВС предложил расширить возможность отсрочки от наказания матерям с детьми

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Верховный суд России выступил с предложением расширить возможность предоставления отсрочки от наказания матерям с детьми в возрасте до 14 лет. Соответствующую законодательную инициативу о внесении изменений в статью 82 УК РФ одобрил Пленум Верховного суда России.

По действующей статье 82 УК РФ суд вправе предоставить отсрочку от реального наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а также мужчинам, являющимся единственным родителем ребенка в возрасте до 14 лет. По достижении ребенком 14 лет суд освобождает осужденного от наказания либо заменяет его более мягким. Но если в период отсрочки осужденный совершает новое преступление, то суд назначает наказание по совокупности приговоров.

В подготовленном законопроекте Верховный суд предлагает предусмотреть возможность сохранения отсрочки и при вынесении нового приговора, если речь идет о преступлении по неосторожности либо умышленном преступлении небольшой или средней тяжести. Вопрос о сохранении или отмене отсрочки наказания будет решаться судом с учетом характера первого и второго преступлений, данных о личности осужденного и его поведении во время исполнения обязанностей по воспитанию ребенка.

"В целях гуманизации уголовного законодательства, исправления осужденных и стимулирования их законопослушного поведения, создания дополнительных условий для сохранения семейных связей осужденных, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет, предлагается предусмотреть право суда сохранить отсрочку отбывания наказания по последнему приговору в зависимости от тяжести совершенного в период отсрочки преступления", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Аналогичная норма, напомнили в Верховном суде, есть для условно осужденных при совершении нового преступления в период испытательного срока, пишет ТАСС.