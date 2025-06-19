возвращение компаний в РФ будет зависеть от обстоятельств их ухода

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Условия для возвращения иностранных компаний в Россию будут зависеть от обстоятельств их ухода, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он отметил, что правительство будет рассматривать каждую компанию отдельно.

"Будем смотреть конкретно по каждой компании – как уходило и что уходило. Хлопнули дверью, все бросили и ушли – один подход. Выполнили все обязательства перед контрагентами и вышли под давлением своих стран – будем действовать немного по-другому", – сказал Решетников в интервью RT на полях Петербургского международного экономического форума.

Министр добавил, что в целом Россия позитивно относится к иностранным инвесторам, нормальный диалог поддерживался со многими западными компаниями.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что готовность зарубежного бизнеса восстановить деловые связи с РФ растет. Глава РСПП считает, что международные компании стремятся занять выгодные позиции "на старте" перед ожидаемым смягчением условий.