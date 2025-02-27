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Володин перечислил законы, которые начнут действовать с 1 марта

27 февраля 2025 09:19
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Володин перечислил законы, которые начнут действовать с 1 марта

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, которые вступят в силу с началом весны. Так, с 1 марта в России начинают действовать несколько важных законодательных инициатив, направленных на защиту здоровья детей, усиление контроля за иностранными агентами и борьбу с финансовыми мошенниками.

Один из ключевых законов запрещает продажу энергетиков несовершеннолетним. Это решение призвано оградить детей от потребления продукции, которая может нанести вред их здоровью.

Также вступают в силу нормы, ужесточающие контроль за доходами иностранных агентов. Теперь они обязаны зачислять средства от продажи недвижимости, транспорта, процентов по вкладам и использования интеллектуальной деятельности на специальные рублевые счета. Использовать эти деньги можно будет только после снятия статуса иноагента.

Для защиты граждан от мошенников вводится механизм самозапрета на оформление кредитов. Это позволит людям блокировать возможность получения займов на свое имя, что затруднит действия злоумышленников, использующих чужие персональные данные.

Кроме того, реклама кредитов и займов теперь должна включать полную информацию об условиях или ссылку на сайт с деталями, а также предупреждение о рисках. Это сделает финансовые продукты более прозрачными для потребителей, пишет Коммерсантъ.

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