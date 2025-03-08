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Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

8 марта 2025 10:25
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Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Дорогие женщины России!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!

В нашей стране традиционно особое, очень тёплое, искреннее отношение к этому замечательному празднику. Слова любви, признательности и уважения звучат сегодня повсюду. Мужчины спешат сказать своим мамам, жёнам, бабушкам, дочерям, сёстрам, подругам, коллегам, как сильно они ими дорожат, как ценят всё, что вы делаете и дома для родных и близких, и на работе, выполняя подчас очень сложные профессиональные задачи.

Вы действительно успеваете всё: окружаете заботой детей и добиваетесь потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности, сочетаете в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, неизменно покоряете своей красотой и очарованием. И конечно, вдохновляете мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше, быть настоящими защитниками своей семьи, дома, своей Родины.

Вам подвластно самое главное – чудо рождения новой жизни. А чуткость и щедрость материнского сердца, тепло материнской любви преображают и украшают мир вокруг нас. Быть матерью – огромное счастье и вместе с тем непростой, напряжённый труд. Мы это прекрасно понимаем и обязательно продолжим делать всё для того, чтобы мамы, семьи с детьми, особенно многодетные, чувствовали нужную им поддержку, видели, что их интересы всегда в центре внимания государства.

Самые тёплые слова женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно. Это участники специальной военной операции. Вы находитесь на разных её участках: и во фронтовых госпиталях, и на передовой – и всегда с честью выполняете боевые задачи.

Хочу также отдельно обратиться к женщинам, чьи близкие – мужья, отцы, братья, любимые – сейчас защищают будущее нашей страны. Ваше душевное участие, неизменная забота и ваша любовь, верность придают сил нашим бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда – а значит, и победа – на нашей стороне.

Дорогие женщины!

Мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы берётесь за любое дело. Повторю, мы всегда восторгаемся вашей красотой, нежностью, очарованием.

Хочу пожелать вам успехов, здоровья и благополучия, всего самого доброго вам и вашим близким. Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог.

С праздником вас, с Международным женским днём!

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