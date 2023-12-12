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Владимир Путин лично выберет вопросы, которые будут озвучены на «Прямой линии»

12 декабря 2023 11:39
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Владимир Путин лично выберет вопросы, которые будут озвучены на «Прямой линии»

Большая пресс-конференция Президента, совмещенная с «Прямой линией», состоится 14 декабря. На мероприятии Владимир Путин подведет итоги и одновременно ответит на вопросы журналистов и жителей страны. В прошлом году пресс-конференции не было, а в 2021 году она длилась почти четыре часа. В этот раз, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, время общения также не будет ограничено.

«Формат объединения пресс-конференции и «Прямой линии» будет очень востребован ввиду того, что вопросы будут максимально приближены к актуальной повестке, - отмечает член Общественной палаты РФ Павел Покровский. - С одной стороны, это будет информационно насыщено, Президент сам определит те вопросы, которые он считает важными. И одновременно мы получим те ответы, которые касаются каждого из нас. Считаю, такой формат будет и дальше применяться».

Вопросы от россиян будет собирать Народный фронт. Также они будут обрабатывать их после завершения общения Президента с россиянами и журналистами.

«Уверен, что в этом году на первый план выйдут вопросы более продуктивного вхождения новых субъектов в жизнь большой России, в жизнь нашей страны, - рассуждает Павел Покровский. - Конечно, будут рассмотрены вопросы экономической направленности. Это вопросы – как нам выживать в рамках недружественного отношения к нам как со стороны близкого окружения и в условиях экономических нападок и санкций, которые применяют к нам другие государства. И самым главным вопросом будет социальная поддержка воинов Отечества. Я нисколько не сомневаюсь, что 2024 год будет годом победным. И поэтому нам необходимо понимать заранее, как мы будем встречать наших Героев. И определять, как они дальше будут жить и развиваться в уже мирной жизни. Сегодня это очень важно и касается всех нас. Но еще раз хочу сказать, что экономика тоже будет актуальным вопросом».

«Сейчас мы видим, какая огромная консолидация общества идет по всей стране, - говорит член Общественной палаты РФ, руководитель КСВО по Самарской области, директор по развитию фонда «Звезда и Лира» Екатерина Колотовкина. - Мы становимся одним единым народом нашей страны. Наш лидер – это наш Президент Владимир Путин. И он вместе с народом. И своей «Прямой линией» он в очередной раз нам это показывает и доказывает. Уверена, что главной темой станет тема СВО, тема поддержки участников специальной военной операции и их семей. Это тема номер один. Если бы мне довелось задать вопрос на прямой линии, я бы ничего не стала спрашивать. Потому что все вопросы, которые мы хотим задать нашему Президенту, мы задаем через Комитет семей воинов Отечества, через Общественную палату. Скорее я бы пожелала ему здоровья, терпения, силы духа».

Колл-центр по приему вопросов от граждан и их обработке работает с 1 декабря. Позвонить туда можно по номеру 8-800-200-4040. Также вопросы можно задать на сайте moskva-putinu.ru, по смс на номер 04040, через мобильное приложение и в тематических группах в «Одноклассниках» и в «ВКонтакте».

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