Вильфанд объяснил аномальную жару в Москве движением воздуха из теплых стран

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Аномально жаркая апрельская погода в Москве связана с движением теплых воздушных масс из ближневосточных и средиземноморских стран. Об этом в эфире телеканала "Россия" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 20 апреля метеостанция на ВДНХ зафиксировала температурный рекорд для этого времени года. Воздух в российской столице прогрелся до +24,4 градусов, что на полградуса выше, чем 30 лет назад.

"За весь период инструментальных наблюдений никогда еще не было ситуации, когда бы в третьей декаде апреля была бы июльская погода. Связано это с тем, что воздушные массы перемещаются из самых теплых регионов Северного полушария. С нескольких широт: из Ближнего Востока, Турции, Средиземного моря", – объяснил Вильфанд.

Также в Гидрометцентре отметили, что рекордная жара в Москве продлится до четверга, 24 апреля. После чего температура резко понизится сразу на 10 градусов, пишет Смотрим.